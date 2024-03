Übersicht Fünf besonders günstige Länder für den nächsten Urlaub

Die Türkei ist zwar schon immer ein beliebtes Urlaubsland für Reisende aus Deutschland gewesen, aber aktuell lockt vor allem der günstige Wechselkurs viele Deutsche an. Die türkische Lira (TRY) hat in den letzten Jahren im Vergleich zu anderen Währungen wie dem Euro oder dem US-Dollar an Wert verloren, was bedeutet, dass ausländische Besucher mehr für ihr Geld erhalten. Derzeit gibt es für einen Euro rund 33 türkische Lira. Im Jahr 2023 waren es nur rund 20 Lira.