Übersicht Das sind die 10 besten Hotels weltweit

Das Passalacqua am Comer See schaffte es im vergangenen Jahr auf den ersten Platz des Rankings. Die Zimmerpreise beginnen bei 1300 Euro. In nur 24 Hotelzimmern residieren die Gäste in einer Villa aus dem 18. Jahrhundert. In den Räumlichkeiten soll früher Papst Innozenz XI. residiert haben. Im Inneren können Besucher die italienische Handwerkskunst mit originalen Fresken und Deckenschnitzereien bewundern. Draußen führen sieben Hektar gepflegter Terrassengärten mit Olivenhainen, Mimosen, Rosen und Magnolien zur Poolterrasse.