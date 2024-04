Italien Trüffel, Wein und Traditionen

Plötzlich fängt Kelly an zu graben. Für ihre kräftigen Pfoten ist die weiche Erde kein Problem. „Kelly, basta!“ Der Befehl ihres Herrn lässt sie innehalten. Wir sind auf Trüffel-Jagd im Piemont, einer norditalienischen Region südlich der Alpen. Der wesentlich sensiblere Geruchssinn ermöglicht Hunden, nicht nur verloren gegangene Kinder, sondern auch diesen unterirdischen Schatz ausfindig zu machen. „Eigentlich kannst du jeden Hund dafür ausbilden. Man fängt schon mit den Welpen an. Erst mit Käse, später dann mit wertvollen Trüffelstückchen. Das Wichtigste ist ein gutes Verhältnis zu dem Tier“, erklärt uns Mario, Hundebesitzer und Trüffelkenner. Dann streichelt er Kelly liebevoll über den Kopf und lobt sie. Per Hand und einem sogenannten Trüffelmesser gräbt Mario tiefer, riecht an der Erde und fördert ein winziges Klümpchen zutage. Kaum zu glauben, dass dieses einem Dreckbröckelchen ähnliche Teil der wertvolle, weiße Trüffel sein soll. Mario gibt noch nicht auf und stößt plötzlich auf ein wesentlich größeres Teil. Wir nehmen bei der Riechprobe einen leichten Knoblauchgeruch wahr. Derweil ist Kelly im weitläufigen Gelände auf eine weitere Fundstelle gestoßen. Wo Pappeln und Eichen gedeihen, fühlt sich auch der Trüffel wohl, der jedoch jedes Jahr an einer anderen Stelle wächst. Endlich erhält Kelly die längst fällige Belohnung: Hundeleckerli, was sie zum Weitersuchen anspornt. Inzwischen nieselt es. Doch weder uns noch den Hund scheint das zu stören. Nachdem einige lohnende Exemplare im Körbchen liegen, lädt uns Mario auf seinen Bauernhof ein. Dort werden wir in der gemütlichen Wohnstube mit allerlei Köstlichkeiten verwöhnt: Trüffelstreusel auf Focaccia, gehobelter Trüffel auf Spiegelei. Natürlich jeweils mit geschmacklich dazu passendem Wein aus Marios hauseigenem Weinkeller. Er und seine Frau, beide weit über 80, gehören zu den liebenswürdigsten Gastgebern, die man sich denken kann.