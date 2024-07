Schweiz Trachten, Käse, Blockhäuser

Neben verschiedenen alten Handwerksberufen, über die sich Besucher ein Bild machen können, bietet das Museum einen guten Einblick in das einstige Landleben der Ostschweiz. Vor allem können kunstvoll arrangierte Trachten ganz aus der Nähe „betrachtet“ werden. Aber auch Handstickereien, Werkstücke aus der Bauern- und Möbelmalerei haben hier ihren Platz gefunden. Noch weiter zurück in die Vergangenheit beeindruckt der Schädel eines bis zu einer Tonne schweren Höhlenbären, den man in der Region gefunden hatte. Gänsehaut bekommt, wer einen Blick in die Gefängniszelle und Folterkammer wirft. Benutzt wurde sie letztmals 1849 bei der Hinrichtung einer erst 18 Jahre alten Raubmörderin.