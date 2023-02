Kaum Touristen Diese Länder werden weltweit am wenigsten besucht

Einer der Gründe dafür dürfte die Erreichbarkeit sein. So wird die französische Hauptstadt etwa von den meisten Orten der Welt aus angeflogen, während Inselstaaten wie Tuvalu oder der Tschad deutlich schwerer zu erreichen sind. Das gilt auch für eine Menge andere Orte auf der Erde. Die Einheimischen empfangen selten Besucher und bekommen dementsprechend selten den Spiegel vorgehalten. Ein völlig anderes Leben, das man sich als Europäer oder US-Amerikaner nur noch schwer ausmalen kann. Die Länder, in denen am seltensten Touristen sind, haben wir in unserer Infogalerie zusammengefasst.