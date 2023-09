„Casago“-Ranking Das sind beliebtesten kostenlosen Sehenswürdigkeiten weltweit

Wer kenn das nicht: Man möchte im Urlaub möglichst viel sehen und hetzt deshalb von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit. Dort warten oftmals nicht nur schier endlose Warteschlangen, sondern auch gepfefferte Eintrittspreise. So kostet ein Besuch im Tower of London satte 30 Euro. Eine Kombi-Tour zur Hagia Sophia und zum Topkapı-Palast in Istanbul schlägt sogar mit 46 Euro pro Person zu Buche. Doch es muss nicht immer teuer sein.