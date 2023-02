USA Fata Morganas in Florida

Nicht weit von der kleinen Insel Anna Maria Island wartet die nächste Fata Morgana – aber diesmal nicht am Strand, sondern mitten in Sarasota: Denn auch kulturell hat die Region rund um die Metropole Tampa einiges zu bieten. Diese Fata Morgana hier an der Sarasota Bay kommt in Gestalt eines venezianischen Palazzos her. Das imposante „Càd’Zan“ haben die Floridianer John M. Ringling zu verdanken. Er gilt als einer der größten Zirkus­pioniere aller Zeiten und tourte mit hunderten Artisten, Tieren und Zugladungen mit der „Greatest Show on Earth“ durch die Lande. Menschen, Tiere und Sensationen reisten fast 150 Jahre lang in die entlegensten Orte des Landes und brachten die weite Welt in die Provinz. Das Leben stand Kopf wenn die Ringlings in die Stadt kamen – Schulunterricht fiel aus, Fabriken standen still und jeder einzelne Stadt- und Dorfbewohner war im Zirkuszelt zu finden. Und während in der Manege Dumbo und Co. ihre Kunststücke zeigten, wurden hinter den Kulissen schon wieder die Züge beladen und die Abreise zur nächsten Kleinstadt organisiert. Angeblich schaute sich die U.S. Army die ausgeklügelte Packtechnik der Zirkusleute ab.