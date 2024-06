Reisen mit Bus und Bahn Tipps zum Fahrrad-Transport – Das müssen Sie beachten

Anlässlich des Tags des Fahrrads am Mittwoch forderte der ACE, Europas Mobilitätsbegleiter, dass die Fahrrad-Infrastruktur dringend ausgebaut werden muss. Denn nur, wer auf Radwegen und an Kreuzungen sicher ist, fährt auch gern Rad. Der ACE fordert Bund und Länder auf, Radwege auszubauen und vorhandene Wege zu pflegen und instand zu setzen. Wo es baulich möglich ist, soll der Pkw- vom Radverkehr getrennt werden. Bekannte Gefahrenstellen etwa an Kreuzungen müssen umgehend beseitigt werden: Die Einrichtung von so genannten geschützten Kreuzungen nach niederländischem Vorbild kann die Sicherheit von Radfahrenden durch die Trennung von Autos und Lkw erhöhen.