Bei Ärger mit dem Gepäck - das Gepäck wurde beschädigt

Wurde ihr Gepäck beschädigt oder verloren ging, melden Sie dieses am Flughafen, zum Beispiel an einem dafür vorgesehenen "Lost and Found"-Schalter oder ähnlichen Anlaufstellen, am besten oder auf jeden Fall innerhalb von sieben Tagen. Machen Sie Fotos vom Schaden und dokumentieren Sie diese schriftlich. Manche Fluggesellschaften halten an ihren Schaltern entsprechende Formulare bereit.