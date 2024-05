Namibia Hippo-Mania

Die Lodge, in der auf Schildern auch immer wieder vor Krokodilen und Flusspferden gewarnt wird, liegt direkt am Kwando River im äußersten Nordosten Namibias. Dort, im schmalen und lang gestreckten Caprivi-Zipfel, stehen im Bwabwata-Nationalpark fast 5000 Quadratkilometer Natur unter strengem Schutz. Im Norden begrenzt von Angola, im Süden von Botswana, im Westen vom Okavango-Fluss und im Osten vom Kwando, ist das Gebiet folglich ein Paradies für Tiere und für Menschen, die sie gern in Freiheit beobachten. Durch offene Grenzen und ohne Zäune wechseln sie ungehindert zwischen den Ländern hin und her – mitunter sogar in riesigen Herden.