Wellness : Wo es im Winter gemütlich wird

Thermen gab es schon in der Antike. Im Zuge der Spa-Kultur ist ihre heilende Bedeutung moderner denn je.

Am Rande eines Naturschutzgebietes, wo Flamingos segeln und feines Salz abgebaut wird, befinden sich Mallorcas einzige natürliche Quellen inmitten eines wunderschönen Hotels nebst einer spätmittelalterlichen Kirche. In steinerne uralte Sitzbecken rinnt das schwefelhaltige Wasser aus einer Quelle, die schon 1869 sprudelte. Dazu kommt ein Dampfbad und ein handwarmes Thermalwasserschwimmbad. Mehr Wellness und schöner Wohnen geht nicht.

In der südlichen Toskana in Bagno Vignoni dampfen seit Jahrhunderten die Thermen. 50 Grad warmes Wasser wird vom vom Monte Amiata hergeleitet. Das in einen ehemaligen Travertin Steinbruch gebaute opulente Adler Resort kühlt das mit Bikarbonat, Kalzium und Sulfat gesättigte Nass auf 36 Grad herunter und speist seine Innen- und Außenbecken damit. Das Adler Resort ist ein moderner luxuriöser Hotspot im historischen Bagno Vignoni. So kann die Toskana auch im Winter sehr schön sein.