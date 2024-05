Karneval oder Oktoberfest auf See Für wen sich ausgefallene Kreuzfahrten eignen

Hardrock läuft auf dem Oberdeck, das euphorisierte Publikum wirft die Köpfe vor und zurück und reckt die Hände in die Luft. Einige springen in den Pool und feiern dort weiter – so kann es abgehen während der Full Metal Cruise, einem Musikfestival auf dem Meer. Es hat Kultcharakter und ist stets in kurzer Zeit ausverkauft. Auch die Tickets für die elfte Auflage in diesem September waren schnell vergriffen – für die erste der beiden Full Metal Cruises XI auf der „Mein Schiff 3“ gingen sie laut Tui Cruises binnen weniger Minuten weg.