Südkorea Land der Morgenfrische

Genauso fremd anmutend ist das Angebot auf dem Jagalchi-Fischmarkt in Busan, der zweitgrößten Stadt Südkoreas. In Hunderten wassergefüllten Plastikwannen dümpeln kuriose Spezialitäten wie korallenartige Seescheiden oder Gaebul, eine Art Igelwurm, wegen seiner Optik auch Penisfisch genannt. Busan ist eine gigantische Hafenstadt. Goldfarbene Hochhäuser konkurrieren mit dem goldfarbenen Sand am kilometerlangen Strand. Wer Ruhe sucht, fährt an die Küste, wo der Tempel Haedong Yonggungsa auf ein paar Felsen thront. „Die Tempel sind bei uns so angelegt, dass im Rücken ein Berg liegt und nach vorn Wasser. Das gibt Sicherheit und Glück“, sagt Ingyu Yoo. Der 32-Jährige steht mit seinem Bus am Rande des Seoraksan-Nationalparks und verkauft selbstgemachtes Patbingsu. Das Erfrischungsgetränk aus Bohnenpaste, Eisspänen, gezuckerter Kondensmilch, Getreidepulver und Fruchtsirup verkauft sich gut. „Jeder, der den atemberaubenden Blick auf den Ulsanbawi Rock, den Felsen mit den sechs Gipfeln und eine der Hauptattraktionen des Nationalparks, genießen oder das Geld für die Anfahrt auf dem teuren Highway sparen will, kommt an meinem Bus vorbei“, sagt er. Die Einheimischen stärken sich mit dem Drink, bevor sie im Park ein Selfie vor dem gewaltigen Tongil Daebul, dem Buddha der Wiedervereinigung, machen, zu Tempeln und Wasserfällen wandern oder mit der Seilbahn auf den Berg Seorak fahren.