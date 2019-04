Südafrika : Den Tafelberg immer im Blick

Surfen mit Tafelbergblick: Der Berg prägt die Silhouette Kapstadts. Foto: Thomas Sbikowski

Unterwegs auf der südafrikanischen Route 27 locken traumhafte Sandstrände und viele Outdoor-Aktivitäten.

Von Brigitte Bonder

Der Motor heult auf, als Deon van Schalkwyk kurz vor der Kurve noch einmal kräftig Gas gibt. Sein zum Beach Buggy umgebauter Käfer braucht Schwung für den sandigen Anstieg und schlingert erfolgreich den schmalen Weg die letzte Düne hinauf. Geschafft! Endlich eröffnet sich dem Südafrikaner und seinen beiden deutschen Fahrgästen der lang ersehnte Ausblick auf den tosenden Atlantik und die breiten Sandstrände der Westküste Südafrikas.

„Bei gutem Wetter kann man von hier aus Delfine und im Winter sogar Wale sehen“, erklärt Deon stolz und blickt suchend in die Ferne. Doch der Nebel an diesem Nachmittag macht ihm einen Strich durch die Rechnung, im Wasser ist heute kein Tier auszumachen. Dafür stakst einer der seltenen Schwarzen Austernfischer durch die Brandung, denn das Meer hat unzählige Muscheln angespült. Deon steigt aus und trötet auf einer getrockneten Riesenalge. „Die kann man gut als Vuvuzela nutzen“, freut sich der Südafrikaner. Nach vielen Jahren bei der Air Force betreibt Deon van Schalkwyk heute mit seiner deutschen Frau Marion Lubitz das Gästehaus Farr Out in Paternoster. Am liebsten ist er jedoch mit seinem Käfer unterwegs und erzählt spannende Piratengeschichten.

Im Gegensatz zur berühmten Garden Route gilt die rund 150 Kilometer lange Route 27 noch als Geheimtipp in Südafrika. Die Straße führt durch die typische Fynbos-Landschaft mit ihren kleinen, bunt blühenden Büschen und führt von Kapstadt aus entlang der Westküste über Paternoster bis nach Velddrif. Unterwegs locken kilometerlange Sandstrände, weiße Fischerdörfer mit preisgekrönten Restaurants und zahlreiche Outdoor-Aktivitäten von Surfen über Wandern bis Whale Watching.

Ein Fotostop bei den bunten Booten am Fischmarkt im südafrikanischen Paternoster lohnt sich. Foto: Thomas Sbikowski

Los geht es in der Metropole Kapstadt, in der sich Urlauber ein paar Tage Zeit für den Tafelberg, die lebendige V&A Waterfront und das bunte Viertel Bo-Kaap nehmen sollten. Das nächste Highlight der Tour ist der Vorort Bloubergstrand, von dem sich der beste Blick auf den Tafelberg eröffnet. Morgens sind Jogger am Wasser unterwegs, nachmittags nutzen unzählige Kitesurfer den aufziehenden Wind und ziehen vor dem beeindruckenden Bergpanorama ihre Bahnen.

Vorbei am Nachbarort Melkbosstrand geht es über die Küstenstraße weiter gen Norden. Weinfans biegen nach 30 Kilometern auf eine Schotterpiste zum kapholländischen Gut „Groote Post“ ab. Es gehört zur jungen, aufstrebenden Weinregion um den Ort Darling, dessen neue Mikro-Brauerei ebenfalls einen Abstecher wert ist. Kurz vor Yzerfontein lädt das direkt an der Route 27 liegende „!Khwa ttu“ zum Besuch. Das Kulturprojekt der in der Region beheimateten San-Bevölkerung umfasst ein modernes Museum, außerdem erzählen die San auf geführten Touren von ihrer Lebensweise und geben Einführungen in ihre berühmte Klicklaut-Sprache. Bei Wanderungen und E-Bike-Touren sind Zebras, Antilopen oder riesige Schildkröten zu sehen.

Wer Zeit hat, bleibt über Nacht in einem der Gästehäuser. Von ihrer eigenen Terrasse blicken Urlauber bis zum Tafelberg und lauschen den fernen Gesängen der San zum Sonnenuntergang, während eine Zebraherde über die Hügel zieht. Das ist Afrika-Feeling pur. Wenige Kilometer weiter erstreckt sich der 30.000 Hektar große West Coast National Park bis zum Surferort Langebaan. Im Feuchtgebiet sind über 250 Vogelarten heimisch, auch Flamingos, Pinguine und Strauße können beobachtet werden. Im Frühjahr überziehen tausende blühende Wildblumen die Landschaft.

Das Restaurant Strandloper in Langebaan. Foto: Thomas Sbikowski

Weiter nördlich locken die malerischen Fischerdörfer Langebaan und Paternoster mit ihren weißen Häusern und bunten Booten. Aktivurlauber toben sich hier gerne beim Surfen oder Wellenreiten aus, Genießer freuen sich über frischen Fisch und Seafood aus dem Atlantik. Großen Hunger stillt das vierstündige Zehngänge-Menü im „Strandloper“ nördlich von Langebaan, das „Wolfgat“ in Paternoster wurde gerade zum besten Restaurant der Welt gekürt.

„Am Wochenende sind viele Kapstädter hier und die gehen gerne essen, besonders gefragt sind die Restaurants direkt am Strand“, erzählt die deutsche Auswanderin Marion Lubitz. Sie hat ihren Gästen heute einen Tisch im „Gaaitjie“ reserviert und so dreht ihr Mann Deon zum Abschluss der Buggy-Tour noch eine Runde durch Paternoster und zeigt seinen Gästen das kleine Fischlokal. Nach einem Fotostop bei den bunten Booten am Fischmarkt wendet er den Käfer und gibt Gas. Mit Vollgas saust er an den Dünen vorbei und rollt zurück zum Gästehaus, wo das Essen wartet.