Infos Diese Rechte haben Passagiere bei einem Streik

Welche Ansprüche kann ich im Fall eines Streiks stellen?

Falls man aufgrund eines Streiks am Flughafen festsitzt, muss der Konzern für die Versorgung aufkommen. Wie viele Leistungen dann erbracht werden müssen, hängt von der Wartezeit der Passagiere und der Flugstrecke ab. Ab zwei Stunden Verspätung stehen Gästen, die bis zu 1500 Kilometer fliegen, Essen und Getränken zur Verfügung. Gegebenenfalls muss für sie auch eine Übernachtung arrangiert werden.

Ab einer Strecke von 1500 bis zu 3500 Kilometern muss die Airline ab drei Stunden Verspätung Hilfe anbieten. Ab 3500 Kilometern aufwärts, müssen Passagiere vier Stunden warten, bis sie Ansprüche geltend machen können. Ist der Flug fünf Stunden oder mehr verspätet dürfen Passagiere von der Flugreise zurücktreten und eine Erstattung des Flugpreises verlangen.

Laut EU-Recht gilt grundsätzlich: Wenn der Flug ausfällt oder sich mehr als drei Stunden verspätet, muss die Airline eine alternative Beförderung anbieten. Das kann die Umbuchung auf einen anderen Flug sein. Oder der Umtausch des Flugtickets in eine Bahnkarte, was vor allem bei innerdeutschen Flügen oder Verbindungen in grenznahe Städte wie Basel oder Salzburg oft angeboten wird.

Die Lufthansa etwa bietet eine Service-Seite für Passagiere an, die von Flugunregelmäßigkeiten betroffen sind. Ein Chat-Bot soll dort beispielsweise bei kurzfristigen Umbuchungen unterstützen.

Ewig auf eine Ersatzbeförderung warten müssen Passagiere nicht. Sie sollten die Airline per Mail oder über ein Kontaktformular darum bitten, eine andere Reisemöglichkeit zu organisieren und eine Frist für eine Rückmeldung setzen. Als angemessen sieht der auf Reiserecht spezialisierte Anwalt Paul Degott hier zwei bis drei Stunden an.

Bei dieser Nachricht sollten Fluggäste auch ankündigen, sich sonst selbst um eine alternative Beförderung zu kümmern und die Airline für dadurch anfallende Zusatzkosten - etwa für den neuen Flug und eventuelle Zwischenübernachtungen - in Anspruch zu nehmen. Degott erklärt: „Diese Ankündigung ist wichtig, damit sich die Airline am Ende nicht herausreden kann.“ Es ist wichtig, Rechnungen und Quittungen als Nachweise in so einem Fall gut aufzuheben.