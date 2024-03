Osterurlaub 2024 Wo im Frühling die Trendziele liegen

Am 26. März, dem Dienstag vor Ostern, kostet das One-Way-Ticket mit der Bahn nach Nizza 204 Euro, nach Avignon und Marseille in neun Stunden via Brüssel nur 104 Euro. Bei Abfahrt um 8.44 Uhr in Köln sind Reisende mit Umstieg in Paris um 21.27 Uhr sogar in der spanischen Hafenmetropole Barcelona – für 244 Euro mit der Bahn. Zum vergleich: Der Flug per Eurowings-Jet kostet an dem Tag nur 169 Euro, nach Malaga ist kein Flugticket unter 350 Euro erhältlich, nach Lissabon sind 200 Euro fällig, nach Neapel 185 Euro.