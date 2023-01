Auch deutsche Stadt in Top 10 Das sind die gastfreundlichsten Städte 2023

Dort landet die Provinz La Rioja in Spanien ganz oben. Dahinter folgen auf Platz zwei und drei Epirus in Griechenland und die Region Oberösterreich. Mit County Down in Großbritannien und Mures in Rumänien auf Platz vier und fünf sind außerdem noch zwei weitere Regionen in Europa dabei. Dahinter folgen Marlborough in Neuseeland (Platz 6), Ninh Bình in Vietnam (Platz 7), Limón in Costa Rica (Platz 8) sowie Neufundland und Labrador in Kanada (Platz 9). Den zehnten Platz der gastfreundlichsten Regionen weltweit belegt North Dakota in den USA.