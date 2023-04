Sri Lanka Zwei Blüten und die Knospe

In Nuwara Eliya hingegen, dem Hauptort der Tee-Region an Äquator, sieht es noch immer aus, als habe man ein Städtchen aus der Mitte Englands hierher versetzt. So war es ja auch, in der letzten von drei Kolonialepochen, die 1948 nach jeweils fast 150 Jahren unblutig zu Ende ging. Noch immer geht es dort oben very british zu, etwa auf dem Golfplatz St. Andrews oder beim High Tea im Grand Hotel und erst recht im legendären Hill Club, wo das Dinner wie eh und je mit weißen Handschuhen aufgetragen wird.