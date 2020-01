Ausflugstipps, Folge 22 : Lichtermeer im Märchenland

Tilburg (RP). Ein kurzer Wink des Zauberers am Eingang, schon öffnet sich das Tor ins märchenhafte Morgenland. Sanft schaukelt das Boot mit den Besuchern über den Fluss, vorbei an einem orientalischen Dorf und mitten hinein in den Palast des Sultans. Als hinter einer Gruppe Bauchtänzerinnen plötzlich ein Tiger mit Gebrüll auf die Leute im Boot zurast, entfährt Christopher (8) aus Wuppertal ein spitzer Schrei.

Eine Sekunde später hat er sich aber schon wieder im Griff. "Mensch, der sieht ja total echt aus", ruft der Schüler und dreht sich begeistert zu seiner Mutter in der Bank hinter ihm.

Fantasie und Wirklichkeit - bei der "Fata Morgana" verbinden sie sich zu einer ebenso abenteuerlichen wie unterhaltsamen Mixtur. Die Bootstour durch das exotische Märchenreich ist nur eine von vielen Attraktionen des niederländischen Freizeitparks "De Efteling". Der "Traumflug" mit einer Gondel vorbei an Feen, Elfen und Trollen auf gigantischen Blumenwiesen ist ebenso beliebt wie die Achterbahnen (wahlweise im Dunkeln) oder die Wildwasser-Strecke. Und im außergewöhnlichen Spukschloss Villa Volta weiß schon nach wenigen Minuten keiner mehr, wo denn nun wirklich oben und unten ist.

Was den 72 Hektar großen Freizeitpark in Kaatsheuvel bei Tilburg etwa eine Autostunde von der holländischen Grenze entfernt gerade bei Familien so beliebt macht, ist seine extrem breite Mischung der Angebote. Von Kleinkinder-Vergnügungen wie dem Märchenwald über Bootsausflüge in die Natur bis hin zu High-Speed-Attraktionen findet jeder Besucher sein persönliches Highlight.

Zurzeit lohnt sich ein Ausflug in das weitläufig angelegte Freizeitparadies besonders. Denn jetzt lockt "De Efteling" mit dem "Sieben-Meilen-Sommer". "Wir haben noch bis zum 5. September täglich bis 21 Uhr geöffnet, samstags sogar bis Mitternacht", erzählt Presse-Sprecherin Christiane Bolli. "Drei Stunden länger als sonst. Es ist einfach schön anzusehen, wenn der Park am Abend in ein romantisches Lichtermeer getaucht wird." Auch musikalisch hat man sich etwas einfallen lassen. Jeder Samstag steht bei den diversen Bands, die in "Efteling" auftreten, unter einem Thema: Die Palette reicht von "80er Jahre" bis "Mädchenpop".

Info: De Efteling, Europalaan 1, 5170 AA Kaatsheuvel. Tel.: 0031/416/288111. Eintritt: 25 Euro (beim ADAC für 20, 50 Euro). Anfahrt: Aus Aachen und Venlo: Richtung Eindhoven, dann Richtung Tilburg (A58), Ausfahrt Tilburg-Noord/'s-Hertogenbosch/ Waalwijk (A65), Beschilderung "Efteling" (Richtung Waalwijk/Kaatsheuvel N261) folgen.

