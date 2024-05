Deutschland Mitbringsel aus Heidelberg

Während früher in ihrer Verkaufsnische Backwaren über den Tisch gingen, bietet die Andenkenverkäuferin heute alles an, was das Touristenherz begehrt. Neben Postkarten, Kühlschrankmagneten, Pins, Aufnähern und Aufklebern – meist mit den klassischen Heidelberg-Motiven „Schloss“ und „Alte Brücke“ – sind in der kalten Jahreszeit dicke Socken, Handschuhe und Mützen bei den Südamerikanern gefragt. „Die machen eine Rundreise und sind schockiert, wie kalt es bei uns ist“, berichtet Becker. Einmal seien Touristen aus Indien vorbeigekommen, die bei Temperaturen von knapp über dem Gefrierpunkt Flip Flops mit Socken trugen. „Da habe ich gedacht: Wow, die wissen gar nicht, was Winter bedeutet“, erinnert sich Becker. Amerikanische Cineasten steuern oft zielstrebig auf das Regal mit den Bierkrügen zu. Dort steht nämlich ein Modell mit einem Bild vom Heidelberger Schloss, wie es im Thriller „Once Upon a Time in Hollywood“ zu sehen war. Leonardo DiCaprio, der lässig am Pool fläzte, genoss daraus sein Kaltgetränk.