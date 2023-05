Packliste für Familien Sommerurlaub mit Kind – was muss unbedingt eingepackt werden?

Wichtig für die Planung ist zu berücksichtigen, dass man bei einer Flugreise wahrscheinlich nicht so viel Gepäck mitnehmen darf wie bei einer Fahrt mit dem Auto. Und auch die Art der Unterkunft verändert das benötigte Gepäck: Bei einem Aufenthalt in einem Hotel werden weniger Haushaltswaren benötigt als in einem Ferienhaus oder in einer Ferienwohnung.