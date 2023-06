Sommerurlaub 2023 Last-Minute in die Sommerferien - so stehen die Chancen

Ein weiterer Spartipp: Da nicht alle Bundesländer gleichzeitig Sommerferien haben, lohnt der Blick auf Flughäfen in Ländern, wo die Ferienzeit schon vorbei ist. Die Flugsuchmaschine Skyscanner hat ein Beispiel errechnet: Fliege eine vierköpfige Familie vom 17. bis zum 24. August von Bremen anstatt von Hamburg nach Mallorca, spare sie rund 260 Euro. In Bremen hat in der Woche schon wieder die Schule begonnen, während in Hamburg noch Ferien sind.