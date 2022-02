Der Parthenon auf der Athener Akropolis, Griechenland

Um mit einem gutem Gefühl ins Urlaubsland zu reisen, hat der Reisesicherheitsdienstleister „International SOS“ eine Bewertung bezüglich medizinischer Versorgung, Sicherheit allgemein und der Corona-Pandemie herausgegeben. Hier ein Überblick über die Auswertung der beliebten Reiseländer Griechenland, Spanien, Italien, Marokko, Tunesien, Ägypten, Kuba, Dominikanische Republik und Mexiko.

In den drei beliebten Reisezielen am Mittelmeer, Griechenland, Spanien und Italien erfüllt die medizinische Versorgung laut „International SOS“ die höchsten Anforderungen. Das beinhaltet, das eine große Anzahl an Fachärzten vorhanden ist, die Notfallversorgung, die zahnmedizinische Behandlungen und hochwertige verschreibungspflichtige Medikamente verfügbar sind.