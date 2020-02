USA : Karneval in Alabama ist Mardi krass

Bunt und fantasievoll müssen die Motive beim Mardi Gras in Mobile sein. Foto: Christian Schreiber

Die älteste Veranstaltung der USA liefert ein Statement für ein liberales, tolerantes und multikulturelles Amerika ab.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christian Schreiber

Als sich Mr. Burns und Mr. Spock gefährlich nahekommen, ruft Terry Ankerson: „Stopp, wir wollen doch nicht, dass die beiden anfangen zu streiten.“ Die bunten Wagen, die gerade Aufstellung nehmen für den Mardi-Gras-Umzug durch die Stadt Mobile an der Golfküste der USA, halten an. Alle hören hier auf Ankerson, denn er ist der Chef der Karnevalstruppe, die den heutigen Tag fest im Griff hat. „Bei Mardi Gras denkt jeder nur an New Orleans. Dabei waren wir die Ersten.“

In der Tat begann das bunte Treiben in Mobile schon 1703, als New Orleans noch nicht einmal gegründet war. Die Einwohner sprechen stolz vom ältesten Mardi Gras der USA, der auf die französischen Stadtväter zurückgeht. Umzüge gibt es in Mobile immerhin seit 1830. Heute sind die Wagen schwer beladen mit Tausenden Päckchen „moon pie“, kleinen Marshmallows, die Ankerson und seine Leute jetzt schon eifrig in die Menge feuern. „Dort oben auf dem Wagen stehen und die Leute glücklich machen. Das muss man einfach erlebt haben“, sagt Ankerson.

Info Mobile Anreise Nach Mobile geht es nur mit Umsteige-Verbindungen (Houston, Atlanta). Retourticket ab etwa 1000 Euro zum Beispiel mit Lufthansa oder Delta. www.lufthansa.com Übernachtung Das Battle House liegt zentral in der City. Das zugehörige Restaurant gilt als einer der besten in Mobile. Die Umzüge gehen direkt am Hotel vorbei. Zimmer ab rund 120 Euro. Das Hotel vermittelt vor Ort auch Balkone für Zuschauergruppen. www.mariott.com Joe-Cain-Parade Wer an der Parade am 23. Februar teilnehmen will, muss einfach rechtzeitig vor Ort sein. Eine Registrierung ist nicht notwendig, es fällt keine Teilnahmegebühr an. Weitere Infos: www. joecainmarchers.com

Mardi Gras bedeutet wörtlich übersetzt „Fetter Dienstag“ – der letzte Tag, bevor am Aschermittwoch Ernüchterung und Nüchternheit einkehren. In den USA steht der Begriff stellvertretend für die komplette Karnevals-Saison ab Januar, die vor allem in den Städten Alabamas jedes Jahr einen Massen-Ansturm auslöst. Allein Mobile zählt pro Saison knapp zwei Millionen Touristen. Zum Teil geht der darauf zurück, dass Touristen New Orleans vermehrt meiden, weil das Treiben dort zu heftig geworden ist, Schlägereien und Gewalt haben stark zugenommen. Auch in Mobile geht es teils hoch her, aber nirgendwo liegen Bierleichen, und die Stimmung bleibt stets freundlich. Und das, obwohl Alkoholkonsum auf offener Straße erlaubt ist – ein No-Go in weiten Teilen der USA.

Besucher erleben einen Mardi Gras, der dem Karneval in Düsseldorf, Köln oder Mainz sehr ähnlich ist: Die Umzugswagen entstehen in wochenlanger Handarbeit. Sie sind mit Figuren aus Pappmaché geschmückt, die ihre Köpfe in die Höhe strecken. Meist stammen die Kameraden aus Comics, Filmen oder Märchenbüchern. Die Themen sind politisch absolut unverdächtig – und das ist der große Unterschied. „Mardi Gras besteht aus drei Wörtern: Spaß, Spaß und Spaß. Da hat Trump nichts zu suchen“, sagt Terry Ankerson, die Legende aus Mobile.

In Mobile gibt es knapp 100 Karnevalsvereine, die jeweils einen eigenen Umzug veranstalten. Jeden Abend schmeißt eine andere Truppe ihren eigenen Ball in der großen Stadthalle. Wenn es hoch hergeht, kommen bis zu 6000 Menschen, die bejubeln, wie ein König oder eine Prinzessin auf den Thron steigen. Die einen verehren Columbus, gleichzeitig existieren Gruppen, die den indianischen Ureinwohnern huldigen. Die anderen beschäftigen sich mit ihren englischen Kolonialherren oder würdigen die Franzosen, die den Mardi Gras nach Alabama gebracht haben. Zudem haben sich reine Frauengruppen gegründet, Schwule und Kinder und Jugendliche veranstalten eigene Umzüge. Jede vermeintliche Minderheit oder Randgruppe kommt zum Zug.

Der Mardi Gras lebt von und mit den Einflüssen unterschiedlichster Nationen und Hautfarben, er versteht sich als Abbild einer Gesellschaft, die dank Einwanderung und multikultureller Attitude gewachsen ist. „Mr. Trump könnte viel von uns lernen“, sagt Lance Brown. Er ist Moderator einer skurrilen Huldigung, bei der als Witwen verkleidete Männer schwarze Rosen in die Menge werfen.

Der mit indianischem Schmuck behängte Lance ist stolz auf seine Heimat: „Hier in Mobile kann jeder sehen, wer wir sind, was wir sind und wo wir herkommen.“ Und Besucher können fast überall teilhaben – auch damit unterstreicht der Mardi Gras seine soziale, weltoffene und gerechte Haltung. In den sozialen Netzwerken laden Familien Touristen ein, Umzüge auf ihrem Balkon mitzuerleben. Alle Bälle sind offen für Besucher. Als einmal eine „Krewe“ unter sich bleiben wollte, gab es heftige Proteste.

Der Höhepunkt für Besucher, die ganz tief in den Mardi Gras eintauchen wollen, ist der Joe-Cain-Umzug, der dem Begründer des neuzeitlichen Karnevalstreibens in Mobile gewidmet ist. Jeder, der verkleidet ist und ein verhülltes Gesicht hat, darf mitmarschieren. So tragen die meisten Menschen an diesem Tag venezianische Masken zu ihren Fantasie-Kostümen. Hunderte bunte Haufen ziehen durch Mobile, Tausende jubeln einem am Straßenrand zu. Es ist ein euphorisches Gefühl, andere glücklich zu machen. Werfen, werfen, immer mehr, schneller, weiter. Strahlende Kinder, kreischende Frauen, glückliche Opas. Mobile-Legende Terry Ankerson hatte Recht: Als Teilnehmer fühlt man sich wie ein anderer, besserer Mensch. Einfach Mardi krass.

Für den Mardi-Gras-Umzug braucht es in Mobile, Alabama, die passenden Musiker. Foto: Christian Schreiber