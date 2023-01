Von Pisa bis Magdeburg Die verrücktesten Bauwerke der Welt

Futuristische Wolkenkratzer, Türme in Schieflage und Kuppeln, die an Ufos erinnern - überall auf der Welt gibt es Bauwerke, die irgendwie aus der Rolle fallen. Wir zeigen Ihnen in dieser Bilderstrecke die weltweit skurrilsten Bauwerke.

Schiefer Turm von Pisa

Ihn kennt wohl jedes Kind: der Schiefe Turm von Pisa ist das bekannteste geneigte Gebäude der Welt. Er wurde 1173 gebaut und begann zwölf Jahre später damit, sich zu neigen. Der Grund dafür liegt in dem Untergrund aus lehmigem Morast und Sand, der sich unter dem Gewicht verformt. Im Jahr 1987 wurden der Turm, das Baptisterium, der Dom und der Friedhof von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt.