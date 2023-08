Urlaub in den Alpen Mit dem Nachtzug von NRW direkt ins Skigebiet

Das Reiseunternehmen Tui bietet ab dem 23. Dezember dieses Jahres bis zum 12. März 2024 erstmalig den „Tui Ski Express“ an. In diesem Zeitraum soll einmal wöchentlich ein Nachtzug über Köln, Bonn, Koblenz und Frankfurt in die Alpen fahren. Bereits in der vergangenen Saison fuhr der „Ski Express“ testweise von Amsterdam über Utrecht in die Alpen, nun hält der Zug auch zweimal in Nordrhein-Westfalen. In Wörgl teilt sich der „Ski Express“, eine Route führt dann nach Tirol und Vorarlberg, die andere ins Salzburger Land.