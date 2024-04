Singapur abseits von Marina Bay, Sentosa Island und Formel 1 Kräutergärten und wilde Schweine

Die Artenvielfalt von Pulau Ubin zu erhalten, sei von großer Bedeutung für den Naturschutz in Singapur, erklärt uns der junge Wissenschaftler. Deshalb sei der größte Teil der Insel als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Pulau Ubin ist Mikrokosmos und Rückzugsort für seltene Tierarten. Darunter auch Warane, Languren und sogar Nashornvögel. Wir mieten ein Fahrrad und wollen in den Osten der Insel zur Hauptattraktion: den Chek Jawa Wetlands, ein Feuchtgebiet mit Mangrovensumpf. Unterwegs geht es durch tropischen Regenwald, und wir begegnen Waldbewohnern mit feinen Nasen. Die Wild Boars, die wilden Schweine, sind scheinbar an Menschen gewöhnt, denn Autos und Wanderer stören sie nicht. Im Gegenteil, sie wissen genau, wie man an Köstlichkeiten kommt – vor allem bei uns Fahrradfahrern, die in ihren Körben Essbares dabei haben. Aber das gilt auch für die Languren, die entlang der Piste umherziehen und auf unvorsichtige Touristen warten. Am Ende des Weges wartet ein Holzpfad, der über dem Feuchtgebiet zu schweben scheint. Mangroven, wohin das Auge reicht und eine Meereslagune voller Seegras. Es gibt Meeresschnecken, Tintenfische, Seesterne – mit etwas Glück findet man sogar Seepferdchen, während von der anderen Seite die Lichter der Großstadt grüßen.