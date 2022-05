Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen (Düssledorf)

„Der Besuch lohnt nicht. Bunte Bretter auf dem Fußboden, Fotos an den Wänden, die bei mir sofort in der Tonne landen würden, eine schwarze Maus in Riesenformat, lauter komische nichts sagende Gegenstände von denen sie behaupten es wäre "Kunst", und all dieser Unfug. Wer mit seiner Zeit und seinem Geld nicht weiß wohin damit soll es lieber den armen Kindern in Afrika spenden und eine Ehrentätigkeit annehmen. 1 Punkt ist noch zuviel.“

„Kann die überschäumenden Bewertungen nicht so ganz verstehen. Ai wei wei war schon vorbei. Bei vielen Exponaten stellte sich uns die Frage: wie kommt es dass das hier im Museum hängt und steht. Was will der Autor uns sagen? Die AufseherInnen auf Schritt und Tritt mit strengen Anweisungen fand ich sehr irritierend. (Das Einzige was hier stört sind die Besucher :-)“

„Die Exponate sind eher sachlich-lieblos präsentiert, da könnten die Kuratoren sich mal was pfiffigeres einfallen lassen“