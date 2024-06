Wahrzeichen wird 130 Jahre alt Was Sie zur Londoner Tower Bridge wissen müssen

Doch eine weitere Brücke flussabwärts zu bauen, kam lange nicht infrage. Das Ufer der Themse in der Innenstadt, im sogenannten Pool of London, war im 19. Jahrhundert ein wichtiger Umschlagplatz für Waren: Baumwolle, Kakao, Tee und Zucker wurden per Schiff aus allen Teilen des Empires in die britische Hauptstadt gebracht.