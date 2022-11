Drehorte der Klassiker Hier wurden berühmte Weihnachtsfilme gedreht

Das Kaufhaus Selfridges & Co. in der berühmten Oxford Street, ist der Ort, an dem in „Tatsächlich... Liebe“ Harry (Alan Rickman) seiner Sekretärin und Geliebten Mia (Heike Makatsch) möglichst unbemerkt von seiner Frau im selben Laden eine teure Kette kaufen möchte und der Verkäufer („Mr. Bean“-Comedian Rowan Atkinson) sehr viel Zeit in deren künstlerische Verpackung investiert.