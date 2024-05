Überblick Das sind die zehn höchsten Statuen der Welt

Den zehnten Platz im Statuen-Ranking teilen sich zwei Statuen. Sowohl die „Statue of Liberty“ in New York als auch die Buddha-Statue in Ang Thong sind 93 Meter hoch. Ohne ihren Sockel würde die Freiheitsstatue allerdings nur 46,5 Meter missen. Die Buddha-Statue zeigt den sitzenden Buddha Luang Pho Yai.