Brüssel-Tipp 12: Sich auf die Spuren von Tim und Struppi begeben

Neben dem belgischen Comic-Zentrum können sie an vielen Hauswänden und Mauern lebhafte, bunte Comics entdecken. Bekannte Comics wie Tim und Struppi, Pirou und die Schlümpfe sind sogar gebürtige Brüsseler. Halten Sie auf Ihrer Stadttour also immer die Augen offen nach den Comic-Helden Ihrer Kindheit.



Foto: CC BY-Frank Weber 2.0