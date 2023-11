Teilweise über 1000 Jahre Die Sehenswürdigkeiten mit den längsten Bauzeiten

Platz 6: Buckingham Palace (London, England) – 150 Jahre

Die offizielle Residenz des britischen Monarchen in London im Stadtbezirk City of Westminster. Das Gebäude dient außerdem offiziellen Staatsanlässen. Im Jahr 1703 wurde der Bau begonnen. Es sollte ein großes Stadthaus für John Sheffield, 1. Duke of Buckingham and Normanby werden, 1761 kaufte König Georg III. das Anwesen. Im Jahr 1837 wurde der Palast unter Königin Victoria zur offiziellen Residenz des britischen Monarchen.