Holsteinische Schweiz Sehnsucht und traumschöne Gärten

So viel zu tun, so viel zu sehen: Schmale Altstadtgassen wie die Twiete, die zum Markt führt, ein Bilderbuchschloss, das die Eutiner mit dem schönen Slogan „850 Jahre gelebte Geschichte“ präsentieren. Rosen über Rosen, denen Eutin das eingängige Prädikat der Rosenstadt verdankt. Ein englischer Landschaftsgarten, 1786 angelegt, die Bäume sind seither zu mächtigen Gruppen herangewachsen. Und das Glanzstück dieses Sommers: die Neue Seebühne, mit fast 2000 Plätzen auf Tribünen, die schwungvoll in den Großen Eutiner See ragen. Klar, dass in diesem Jahr der Lokalmatador im Mittelpunkt der Festspiele steht: Der „Freischütz“ von Carl Maria von Weber, 1786 in Eutin geboren.