Schweiz: Auf den Spuren von Wilhelm Tell Nur die besten Aussichten

info

Anreise Wer rechtzeitig bucht, kommt per Zug günstig nach Luzern. Kurze Strecken kosten mit dem „Super Sparpreis Europa Schweiz“ ab 19,90 Euro, längere ab 37,90 Euro (www.bahn.de). Statt die Tickets für Busse, Bergbahnen und Schiffe vor Ort einzeln zu kaufen, lohnt sich der Tell Pass: Hier hat man in der gesamten Region freie Fahrt (fünf Tage für 260 Euro, zehn Tage für 333 Euro, www.tellpass.ch).

Tell-Trail Gestartet wird in Altdorf im Kanton Uri, Ziel des Fernwanderwegs ist Sörenberg am Fuß des Brienzer Rothorns. Beste Reisezeit sind die Monate Juni-September. Die acht Etappen fallen in die Kategorie „anspruchsvolles Bergwandern“. In der Summe sind es 156 Kilometer Strecke und selbst bei Nutzung der Bergbahnen noch 7126 Höhenmeter Aufstieg und 8176 Höhenmeter Abstieg.

Veranstalter Vorgebuchte Unterkünfte und Wandern nur mit Tagesrucksack: Der Aktivreise-Spezialist Eurotrek organisiert achttägige Touren auf dem Tell Trail ab 1230 Euro pro Person im Doppelzimmer:

www.eurotrek.ch