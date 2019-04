Schweiz : Für Gotteslohn und Gletscherblick

Die Dampflok FO4 verlässt Gletsch in Richtung Oberwald. Foto: Dagmar Krappe

Nach der Eröffnung des Furka-Basistunnels im Jahr 1982, durch den der berühmte Glacier Express rauscht, sollte die ehemalige Bergstrecke abgebrochen werden: Doch engagierte „Fronis“ erhielten sie am Leben.

Hektisch blättert Takeo aus Osaka in seinem Reiseführer. Blinzelt gegen die Sonne. Blickt sich suchend um. Schaut noch einmal aufs Foto und versteht die Schweizer Bergwelt nicht mehr. „Wo ist der Gletscher?“, ruft er einer Gruppe Eisenbahner und Touristen zu, die gerade am Bahnhof Gletsch der schnaufenden Dampfbahn „Furka-Bergstrecke“ entstiegen ist. „Da sind Sie wohl 150 Jahre zu spät“, antwortet Roger Hossmann, einer von vielen Ehrenamtlichen, die sich für die Furka-Bergstrecke zwischen Realp im Kanton Uri und Oberwald im Wallis engagieren. Einst war er Leiter eines Alten- und Pflegeheims. Seit seiner Pensionierung kümmert er sich um alte Eisenbahnen. „Mitte des 19. Jahrhunderts reichte der Rhonegletscher bis in die Talebene von Gletsch auf fast 1800 Meter hinunter“, erklärt Hossmann. „Damals reisten die ersten Gäste mit der Postkutsche ins Wallis.“