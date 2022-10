Buchbar auf Airbnb : Gäste können bald Urlaub auf Barockschloss aus „Die Kaiserin“ machen

Pommersfelden Ferien auf einer Filmkulisse: Das Barockschloss aus der Netflix-Serie „Die Kaiserin“ soll ab nächstem Sommer für Airbnb-Gäste buchbar sein. Das Angebot ist allerdings limitiert.

Ein in der Netflix-Sisi-Serie „Die Kaiserin“ zu sehendes Barockschloss im fränkischen Pommersfelden will sich kommenden Sommer Airbnb-Gästen öffnen. „Schloss Weissenstein, einer der Hauptdrehorte der neuen Netflix-Serie „Die Kaiserin“, öffnet seine Tore für einen einzigartigen Aufenthalt“, teilte am Mittwoch das Unterkunft-Buchungsportal mit. Interessierte Serien-Fans können frühestens ab 2. November eine Buchung vornehmen - möglich sind allerdings nur zwei individuelle Buchungen am 19. sowie 20. Juni 2023 für jeweils zwei Gäste.