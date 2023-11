Alles außer Skifahren An diesen Reisezielen ist der Winter besonders schön

Schweden

Badefreuden gehört in Schweden im Winter dazu. An vielen Seen und Flüssen oder entlang der Küste ist das Wintereis so weit aufgebrochen, dass man ein kurzes Bad nehmen kann, oder zumindest ein Bad in der Nähe von holzbefeuerten Saunas. Das Gefühl danach ist wirklich belebend. Die meisten Menschen bereiten sich in der Sauna auf ihr eisiges Winterschwimmen vor. Wenn sie warm genug sind, ist es an der Zeit, dem kalten Wasser durch einen Eisbruch zu trotzen.