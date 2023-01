“52 Places to Go“ Die Top Reiseziele für 2023

Platz 9: Accra, Ghana

Die Hauptstadt Ghanas schafft es als einziger Ort in Afrika in die Top Ten der „52 Places to Visit“. Hier befinden sich das Nationaltheater (Foto), das Nationalmuseum und Ghanas Zentralbibliothek. Die Stadt liegt direkt an der Atlantik-Küste und bietet etwas außerhalb einige wunderschöne Strände.