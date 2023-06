Urlaub 2023 Die 10 schönsten Strände der Welt

Platz 8: Strand Spiaggia dei Conigli, Kaninchenstrand (Lampedusa, Sizilien)

Dieser schwierig zu erreichende Strand gilt als einer der besten in ganz Europa. In einer versteckten Bucht bietet sich Besuchern dort ein klares Wasser und weißer Sand. Auch Naturliebhaber kommen hier auf ihre Kosten, denn hier gibt es Königsmöwen, große Eidechsen und Unechte Schildkröten. Doch anders als der Name „Kaninchenstrand“ vermuten lässt, gibt es hier keine Kaninchen. Woher der Name kommt, ist bisher nicht geklärt.