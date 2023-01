Städteranking Das sind die gastfreundlichsten Städte der Welt 2023

Platz 1: Polignano a Mare, Italien

Auf dem ersten Platz der gastfreundlichsten Städte der Welt landet die beschauliche Küstenstadt Polignano a Mare in Süditalien. Besonders reizvoll sind hier die vielen kleinen Badestrände in Buchten, wo sich einige Grotten und Höhlensysteme erstrecken. In einer Grotte ist sogar ein Restaurant zu finden. Doch auch die pulsierende Altstadt zieht durch ihre faszinierenden Gebäude wie einen großen Klosterkomplex zahlreiche Besucher an. Ein echter Geheimtipp also für alle Sightseeing-Fans.

