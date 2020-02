Messe in den Schadow Arkaden : Willkommen zur „ReiseWelt 2020“, von Usedom bis Neuseeland

Messe in den Schadow Arkaden

Zehn Jahre und kein Ende in Sicht: Am 16. Februar feiert die „ReiseWelt 2020”, die bekannte Messe der Rheinischen Post, Jubiläum. Und hat wieder für ihre Besucher die schönsten Urlaube im Gepäck, ob zu den Strandpromenaden Usedoms oder nach Neuseeland. Um die 45 Aussteller unterstützen sie dabei – und Reisegewinne gibt es auch.

Ein spannender Februarsonntag erwartet von 11 bis 17 Uhr die Messebesucher, sowohl auf den beiden Etagen der Düsseldorfer Schadow Arkaden als auch auf der Außenfläche des Martin-Luther-Platzes. Denn um die 45 Aussteller der Tourismus- und Touristikbranche präsentieren ihre facettenreichen Urlaubsziele und beraten alle, die Lust auf Tapetenwechsel haben (junge Menschen über Singles und Familien bis Senioren), individuell und persönlich. Und alle, die eine Reise gewinnen wollen: Die Fachleute verlosen zu diesem 10-Jahres-Fest Urlaub in Dalmatien, Portugal, Lüttich oder in der Weltstadt Hamburg.

Auch die Fachvorträge der Anbieter wecken Fernweh, zum Beispiel nach Australien und Neuseeland („Down under à la Travel Essence – Reisen abseits der Massen“), Portugal („Porto Santo, das einzigartige Inselparadies“) oder machen Lust auf unser eigenes Land („Bad Driburg – einziges gräfliches Privatbad in Deutschland“, „Weiße Nächte auf der Ostsee“). Sogar Luxus-Fernreisebusse haben die Veranstalter auf der Außenfläche geparkt, zum Schauen, Ausprobieren und Fragenstellen. Gerade diese Vielfalt und Kompetenz der Tourismus- und Touristikanbieter haben die „ReiseWelt“ zu einer der erfolgreichsten Reisemessen der Region gemacht – darum ist die 10. Ausgabe auch mit einem großen „Danke“ verbunden. Willkommen zu unserem spannenden Wintersonntag in Düsseldorf!