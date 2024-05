Reisetipps Das sind die 30 sonnigsten Städte Europas

Ganz vorne im Ranking mit dabei ist Malaga in Spanien. Die Stadt darf sich „die sonnigste Stadt Europas“ nennen. Laut dem Reiseportal scheint die Sonne hier im Jahr durchschnittlich 280,2 Stunden im Monat. Zum Vergleich: In Deutschland sind es laut dem Statistischen Bundesamt gerade einmal 154 Stunden im vieljährigen Mittel. Spanien ist übrigens nicht nur besonders sonnig, sondern auch für ein kleineres Reisebudget geeignet. Dort gibt es gleich zwei sonnige Reiseziele, an denen Sie ein Ferienhaus für weniger als 100 Euro mieten können: Murcia mit 93 Euro pro Nacht und Las Palmas in Gran Canaria für 94 Euro pro Nacht. Und auch auf Sizilien, in Catania, können Sie problemlos ein Ferienhaus für 96 Euro mieten. Weitere günstige Reiseziele sind Athen mit 113 Euro pro Nacht und Palermo mit 109 pro Nacht.