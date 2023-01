Kreuzfahrt-Konzert, Schneemobil-Achterbahn, Flower Power Diese Reisetipps sollten Sie 2023 kennen

Den Auftakt macht am 3. Februar die Ausstellung „Flowers Forever. Blumen in Kunst und Kultur“ in der Kunsthalle München. Workshops, Tanz- und Theateraufführungen, Spaziergänge, Konzerte, Lesungen, Partys und andere Veranstaltungen an zahlreichen weiteren Orten sollen folgen. Festivalzentrum ist das Kulturzentrum Gasteig HP8. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website.