Vier europäische Städte dabei Welche ist die gastfreundlichste Stadt der Welt 2024?

Auffällig ist, dass es in diesem Jahr viele kleinere Städte in - aus europäischer Sicht - eher untypischen Regionen in das Ranking geschafft haben. Andererseits klingt ein Urlaub in einem kleinen, weit entfernten Ort, beispielsweise in Indien, Australien oder Japan doch recht verlockend. Besonders dann, wenn die Menschen vor Ort besonders nett und gastfreundlich sind. Die gastfreundlichsten Städte laut „Booking.com“ finden SIe hier.