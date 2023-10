Ein Traum für Sonnenanbeter 10 Orte, an denen 365 Tage die Sonne scheint

Malaga - Spanien

Im Sommer wird es an der spanischen Küste richtig heiß und im Winter fällt das tagsüber Thermometer selten unter 15 Grad. In Verbindung mit durchschnittlich sechs Sonnenstunden pro Tag, lässt es sich dort in den "kalten Monaten" immer noch wunderbar aushalten. Perfekte Voraussetzungen für die Besichtigung der schönen Stadt, aus der Pablo Picasso stammt, ohne dabei zu schwitzen.