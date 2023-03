Will man das? 10 Orte, an denen 365 Tage die Sonne scheint

Das perfekte Urlaubswetter: 25 Grad und Sonnenschein. An diesen zehn Orten herrscht das Traumklima das ganze Jahr über - plus minus wenige Grad Celsius.



San Diego - Kalifornien



San Diego kann mit über 300 Sonnentagen im Jahr aufwarten. Die Stadt an Amerikas Westküste hat außer dem perfekten Wetter und den Surferstränden auch viele Sehenswürdigkeiten zu bieten. Zum Beispie den schönen historische Stadtkern, das sogenannte Gaslamp Quarter. Dort können viktorianische Gebäude bewundert werden, insbesondere die stiltypischen Gaslampen, die dem Viertel seinen Namen gegeben haben.