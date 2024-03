Tipps zum Reisen Welche Stecker brauche ich in welchem Land?

Warum gibt es eigentlich so viele verschiedene Stecker auf der Welt? Die ersten Stromnetze entstanden zum Ende des 19. Jahrhunderts. Damals ging es aber vor allem um Beleuchtung. Die ersten Haushaltsgeräte schlossen Reiche direkt an die Hauselektrik an. Weil das aber nicht nur unpraktisch, sondern auch buchstäblich brandgefährlich ist, entstanden die ersten Stecker – in einer noch weitaus weniger globalisierten Welt.