Trend „Set-Jetting“ Diese Serien-Drehorte sind 2024 beliebte Reiseziele

Mehr als die Hälfte der Touristen weltweit (53 Prozent) und in Deutschland (51 Prozent) hat der Studie zufolge schon mindestens einmal eine Reise an einen aus einem Film oder einer Serie bekannten Ort recherchiert oder sogar gebucht. Den größten Einfluss in Deutschland hat demnach immer noch das Fernsehen: Jeder Dritte (33 Prozent) sucht oder bucht eine Destination, die durch eine TV-Show, Soap oder ein Reality-Format bekannt geworden ist. An zweiter Stelle folgt die Foto-Plattform Instagram, die 30 Prozent der Reise-Entscheidungen beeinflusst. Weitere Faktoren, die das Urlaubsziel beeinflussen, sind der Studie zufolge Filme und Serien von Streamingdiensten (22 Prozent) sowie die Social-Media-Plattformen Facebook und TikTok (beide 21 Prozent).