Infos für Reisende : Waldbrände in Südeuropa – kann ich meinen Urlaub stornieren?

Touristen warten am Sonntag im türkischen Bodrum darauf, in Sicherheit gebracht zu werden. Foto: dpa/Emre Tazegul

Düsseldorf Griechenland, Türkei, Italien: Viele südeuropäische Urlaubsländer kämpfen zurzeit mit Extremtemperaturen über 40 Grad und Waldbränden. Was Reisende wissen müssen, wenn sie einen Urlaub in einem betroffenen Gebiet gebucht haben.

Bei einer Pauschalreise muss der Veranstalter dann den gesamten Preis zurückzahlen. Das gilt demnach allerdings nur, wenn die unmittelbare Nachbarschaft von den Waldbränden betroffen ist. Deswegen ist es so wichtig, sich vorher bei dem Veranstalter zu informieren. „Bei Unterkünften, die zu weit entfernt sind, reichen Angst und Sorge nicht aus, den Urlaub zu stornieren“, sagt Degott. Auch hohe Temperaturen allein berechtigen in der Regel nicht dazu, eine Reise kostenlos zu stornieren.

Komplizierter wird es für Urlauber, die sich schon am Ziel befinden. „Da muss zunächst gefragt werden: Ist das Konstrukt des Vertrages noch erfüllt?“ Wenn durch Waldbrände der Strand nicht genutzt werden kann oder die Luft qualmig ist, sei die Leistung, die im Vertrag vereinbart wurde, nicht gegeben, so Degott. Die Reise kann also vorzeitig beendet werden, die Mehrkosten, die durch die verfrühte Abreise für den Reisenden entstehen, muss der Veranstalter tragen. „Der Rückflug ist ja schon bezahlt worden, der Veranstalter muss dann aber die Organisationsleistung erbringen“, sagt der Anwalt. Schadenersatz für vergangene Urlaubsfreuden gibt es aber nicht: Ein Minderungsanspruch besteht nur dann, wenn der Veranstalter seine Fürsorgepflicht verletzt hat – etwa, wenn dem Reisenden versichert wurde, dass am Urlaubsort alles in Ordnung ist, Ausflüge aber ausfallen müssen oder das Hotelzimmer nicht verlassen werden darf.